России нужно найти сбалансированную модель регулирования ИИ, заявил Путин

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр - РИА Новости. России необходимо найти свою сбалансированную модель регулирования технологий искусственного интеллекта с учетом зарубежного опыта, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"На повестке первые контуры нормативной базы в сфере искусственного интеллекта. С учетом зарубежного опыта нужно найти свою оптимальную, сбалансированную модель регулирования этих технологий, кардинально меняющих весь мир", - сказал Путин на заседании Совета законодателей при Федеральном Собрании РФ.