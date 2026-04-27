Игорь Чайка стал новым главой Россотрудничества

Чайка поблагодарил президента за доверие и заявил, что перед ведомством стоит широкий круг задач: систематизировать накопленный опыт, повысить эффективность действующих программ.

Игорю Чайке 37 лет, он сын бывшего главы Генпрокуратуры Юрия Чайки. Получил образование в МГЮА имени О. Е. Кутафина. С 10 марта 2025 года занимал позицию заместителя руководителя Россотрудничества. До этого в течение четырех лет находился на посту председателя Общественного совета при агентстве.