14:24 27.04.2026 (обновлено: 16:46 27.04.2026)
Игорь Чайка стал новым главой Россотрудничества

Путин назначил Игоря Чайку руководителем Россотрудничества

© РИА Новости / Максим Блинов | Игорь Чайка
Игорь Чайка. Архивное фото
  • Владимир Путин назначил Игоря Чайку руководителем Россотрудничества.
  • Евгения Примакова освободили от этой должности.
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Президент Владимир Путин назначил Игоря Чайку руководителем Россотрудничества.
"Назначить Чайку Игоря Юрьевича руководителем Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству, освободив его от занимаемой должности", — говорится в документе на сайте официального опубликования правовых актов.
Другим указом Путин освободил от этой должности Евгения Примакова. Тот, в свою очередь, рассказал, что хотел бы вернуться в журналистику и вести научную деятельность.
Чайка поблагодарил президента за доверие и заявил, что перед ведомством стоит широкий круг задач: систематизировать накопленный опыт, повысить эффективность действующих программ.
Игорю Чайке 37 лет, он сын бывшего главы Генпрокуратуры Юрия Чайки. Получил образование в МГЮА имени О. Е. Кутафина. С 10 марта 2025 года занимал позицию заместителя руководителя Россотрудничества. До этого в течение четырех лет находился на посту председателя Общественного совета при агентстве.
Путин наградил главу Россотрудничества Примакова орденом Почета
11 февраля, 15:24
 
СНГПолитикаРоссияИгорь ЧайкаВладимир ПутинЕвгений ПримаковФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)
 
 
