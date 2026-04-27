Игорь Чайка стал новым главой Россотрудничества

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин назначил Игоря Чайку руководителем Россотрудничества.
- Евгения Примакова освободили от этой должности.
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Президент Владимир Путин назначил Игоря Чайку руководителем Россотрудничества.
"Назначить Чайку Игоря Юрьевича руководителем Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству, освободив его от занимаемой должности", — говорится в документе на сайте официального опубликования правовых актов.
Другим указом Путин освободил от этой должности Евгения Примакова. Тот, в свою очередь, рассказал, что хотел бы вернуться в журналистику и вести научную деятельность.
Чайка поблагодарил президента за доверие и заявил, что перед ведомством стоит широкий круг задач: систематизировать накопленный опыт, повысить эффективность действующих программ.
Игорю Чайке 37 лет, он сын бывшего главы Генпрокуратуры Юрия Чайки. Получил образование в МГЮА имени О. Е. Кутафина. С 10 марта 2025 года занимал позицию заместителя руководителя Россотрудничества. До этого в течение четырех лет находился на посту председателя Общественного совета при агентстве.
