Путин поздравил российских парламентариев с профессиональным праздником

"Уважаемые коллеги, дорогие друзья, поздравляю вас и всех законодателей страны с Днём российского парламентаризма. Сегодня особенно значимая историческая дата - исполняется 120 лет с момента начала работы полномочного отечественного парламента, 27 апреля 1906 года именно в этом зале прошло первое заседание Государственной думы", - сказал глава государства на заседании Совета законодателей.