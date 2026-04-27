С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил российских парламентариев с профессиональным праздником, отметив особую значимость исторической даты.
"Уважаемые коллеги, дорогие друзья, поздравляю вас и всех законодателей страны с Днём российского парламентаризма. Сегодня особенно значимая историческая дата - исполняется 120 лет с момента начала работы полномочного отечественного парламента, 27 апреля 1906 года именно в этом зале прошло первое заседание Государственной думы", - сказал глава государства на заседании Совета законодателей.