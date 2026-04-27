Рейтинг@Mail.ru
Путин поздравил российских парламентариев с профессиональным праздником - РИА Новости, 27.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:02 27.04.2026 (обновлено: 14:07 27.04.2026)

Путин поздравил российских парламентариев с профессиональным праздником

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Президент России Владимир Путин
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин поздравил российских парламентариев с профессиональным праздником.
  • Он отметил, что 27 апреля исполняется 120 лет с момента начала работы полномочного отечественного парламента.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил российских парламентариев с профессиональным праздником, отметив особую значимость исторической даты.
"Уважаемые коллеги, дорогие друзья, поздравляю вас и всех законодателей страны с Днём российского парламентаризма. Сегодня особенно значимая историческая дата - исполняется 120 лет с момента начала работы полномочного отечественного парламента, 27 апреля 1906 года именно в этом зале прошло первое заседание Государственной думы", - сказал глава государства на заседании Совета законодателей.
Выступление Путина на заседании Совета законодателей РФ - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
Выступление Путина на заседании Совета законодателей. Прямая трансляция
Вчера, 14:00
 
ПолитикаВладимир ПутинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала