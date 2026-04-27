Путин поручил внести в инвестстандарт сохранение памятников народов России - РИА Новости, 27.04.2026
13:02 27.04.2026
Путин поручил внести в инвестстандарт сохранение памятников народов России

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин поручил включить в региональный инвестстандарт сохранение памятников народов России.
  • Механизм поддержки инвестиционных проектов по обеспечению сохранности памятников должен быть интегрирован в единую систему сопровождения инвестиционных проектов.
  • Доклад по поручению ожидается до 1 августа 2026 года.
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с ВЭБ.РФ, "Дом.РФ" и Агентством стратегических инициатив (АСИ) при участии исполнительных органов российских субъектов включить в региональный инвестстандарт сохранение памятников народов РФ.
Перечень поручений по итогам участия в пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей и встречи с членами бюро правления этой организации и представителями российских деловых кругов, которые состоялись 26 марта 2026 года, опубликован на сайте Кремля.
"Принять необходимые меры в целях интеграции механизма поддержки и сопровождения инвестиционных проектов по обеспечению сохранности находящихся в неудовлетворительном состоянии объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ и их вовлечению в хозяйственный оборот в единую систему сопровождения инвестиционных проектов, предусмотрев соответствующую доработку системы поддержки новых инвестиционных проектов в субъектах РФ ("Региональный инвестиционный стандарт")", – говорится в документе.
Уточняется, что поручение дано правительству РФ совместно с государственной корпорацией развития ВЭБ.РФ, публичным акционерным обществом "Дом.РФ", АСИ и при участии исполнительных органов субъектов РФ.
Соответствующий доклад по поручению ожидается до 1 августа 2026 года. Среди ответственных указаны премьер-министр Михаил Мишустин, председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, гендиректор "Дом.РФ" Виталий Мутко, гендиректор АСИ Светлана Чупшева.
