Рейтинг@Mail.ru
Путин прислал венок на церемонию прощания с телеведущим Пимановым - РИА Новости, 27.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:08 27.04.2026
Путин прислал венок на церемонию прощания с телеведущим Пимановым

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Цветы у портрета телеведущего, главы медиахолдинга "Красная звезда" Алексея Пиманова
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Цветы у портрета телеведущего, главы медиахолдинга "Красная звезда" Алексея Пиманова
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин прислал венок на церемонию прощания с журналистом, телеведущим Алексеем Пимановым.
  • Алексей Пиманов умер на 65-м году жизни от острого инфаркта.
  • Проститься с Пимановым пришли его близкие, друзья, коллеги и поклонники, а венки прислали также высокопоставленные лица и организации.
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин прислал венок на церемонию прощания с журналистом, телеведущим Алексеем Пимановым, передает корреспондент РИА Новости.
Двадцать третьего апреля стало известно, что Пиманов умер на 65-м году жизни. У него случился острый инфаркт.
Проститься с Пимановым пришли его близкие, друзья, коллеги и поклонники.
Венки также прислали: премьер-министр России Михаил Мишустин, заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, министр обороны РФ Андрей Белоусов, департамент культуры Минобороны РФ, губернатора Московской области Андрей Воробьев, Государственный Кремлевский Дворец, администрация аэропорта Шереметьево, ряд коллективов медиахолдингов, друзья и коллеги Пиманова.
Пиманов на протяжении десятилетий работал в медиаиндустрии, был автором и ведущим программы "Человек и закон" на Первом канале, а также президентом медиахолдинга "Красная звезда". При его участии созданы десятки документальных и художественных фильмов.
РоссияМосковская область (Подмосковье)Алексей ПимановВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала