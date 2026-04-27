Путин прислал венок на церемонию прощания с телеведущим Пимановым

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин прислал венок на церемонию прощания с журналистом, телеведущим Алексеем Пимановым, передает корреспондент РИА Новости.
Двадцать третьего апреля стало известно, что Пиманов умер на 65-м году жизни. У него случился острый инфаркт.
Проститься с Пимановым пришли его близкие, друзья, коллеги и поклонники.
Венки также прислали: премьер-министр России Михаил Мишустин, заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, министр обороны РФ Андрей Белоусов, департамент культуры Минобороны РФ, губернатора Московской области Андрей Воробьев, Государственный Кремлевский Дворец, администрация аэропорта Шереметьево, ряд коллективов медиахолдингов, друзья и коллеги Пиманова.
Пиманов на протяжении десятилетий работал в медиаиндустрии, был автором и ведущим программы "Человек и закон" на Первом канале, а также президентом медиахолдинга "Красная звезда". При его участии созданы десятки документальных и художественных фильмов.