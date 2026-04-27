Путин ждет предложений по защите прав миноритарных акционеров к августу

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин к 1 августа ждет от кабмина, ЦБ и Генпрокуратуры РФ предложений по созданию координационного механизма по защите прав миноритарных акционеров.
Перечень поручений по итогам участия в пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей и встречи с членами бюро правления этой организации и представителями российских деловых кругов, которые состоялись 26 марта 2026 года, опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации подготовить совместно с Банком России и Генеральной прокуратурой Российской Федерации и представить предложения по созданию координационного механизма по защите прав миноритарных акционеров. Срок – 1 августа 2026 года", - говорится в документе.