Песков рассказал, как часто Путин получает сводки об украинских атаках

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин несколько раз в сутки получает сводки о всех происшествиях в плане атак Киева на регионы РФ, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"Президент постоянно, несколько раз в сутки и при необходимости в любое время дня получает сводки о всех происшествиях и о том, как развивается обстановка в плане атак киевского режима и его принимаемых мер, постоянно получает информацию", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.