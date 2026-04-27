Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:03 27.04.2026 (обновлено: 11:12 27.04.2026)
Путин поручил обеспечить регулярный мониторинг кадровой сферы в России

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент Владимир Путин . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин поручил обеспечить регулярный мониторинг кадровой сферы в России.
  • Мониторинг будет включать анализ снижения дефицита кадров, высвобождения работников и перемещения трудовых ресурсов.
  • Доклад по результатам мониторинга должен быть представлен до 1 августа 2026 года, далее — ежеквартально, ответственным назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил обеспечить регулярный мониторинг кадровой сферы в РФ.
Перечень поручений по итогам участия в пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей и встречи с членами бюро правления этой организации и представителями российских деловых кругов, которые состоялись 26 марта 2026 года, опубликован на сайте Кремля.
"Правительству РФ при участии исполнительных органов субъектов РФ и администрации президента РФ обеспечить проведение регулярного мониторинга снижения дефицита кадров, высвобождения работников организаций и перемещения трудовых ресурсов (в том числе вследствие переобучения высвобождаемых работников) в сферы их наиболее эффективного использования в результате реализации мероприятий по повышению производительности труда, структурных изменений в российской экономике и оптимизации отраслевой структуры занятости", - говорится в перечне поручений.
Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 августа 2026 года, далее – ежеквартально; ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин.
Президент РФ Владимир Путин и чемпионка мира по боксу 2025 года Анастасия Шамонова на церемонии вручения государственных наград победителям чемпионатов мира по боксу - РИА Новости, 1920, 26.04.2026
Путин "по-боксерски" сфотографировался с чемпионкой мира
26 апреля, 14:55
 
РоссияЭкономикаВладимир ПутинМихаил Мишустин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала