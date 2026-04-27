Примаков заявил, что хотел бы вернуться в журналистику после ухода с поста

Ранее Владимир Путин назначил Игоря Чайку руководителем Россотрудничества, освободив от этой должности Примакова.

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Экс-глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что после ухода с поста хотел бы вернуться в журналистику и вести научную деятельность.

"Я не собираюсь продолжать государственную службу и не собираюсь баллотироваться в Государственную думу. Я хотел бы вернуться к журналистике, аналитике, сейчас мне интересна научная работа", - написал он в своем Telegram-канале

Как отметил Примаков, его расставание с госслужбой происходит "по любви" и со взаимным уважением.

"Я без малейших сомнений остаюсь патриотом России и числю себя в команде нашего Верховного главнокомандующего. Это все тот же путь, теперь "на гражданке", - добавил он.