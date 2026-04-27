17:38 27.04.2026
Примаков заявил, что хотел бы вернуться в журналистику после ухода с поста

© РИА Новости / Нина ЗотинаЕвгений Примаков
Евгений Примаков. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Евгений Примаков заявил, что после ухода с поста главы Россотрудничества хотел бы вернуться в журналистику и вести научную деятельность.
  • Ранее Владимир Путин назначил Игоря Чайку руководителем Россотрудничества, освободив от этой должности Примакова.
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Экс-глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что после ухода с поста хотел бы вернуться в журналистику и вести научную деятельность.
В понедельник президент России Владимир Путин назначил Игоря Чайку руководителем Россотрудничества, освободив от этой должности Евгения Примакова, возглавлявшего агентство с 2020 года.
Игорь Чайка - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
Чайка поблагодарил Путина за назначение на пост главы Россотрудничества
Вчера, 15:42
"Я не собираюсь продолжать государственную службу и не собираюсь баллотироваться в Государственную думу. Я хотел бы вернуться к журналистике, аналитике, сейчас мне интересна научная работа", - написал он в своем Telegram-канале.
Как отметил Примаков, его расставание с госслужбой происходит "по любви" и со взаимным уважением.
"Я без малейших сомнений остаюсь патриотом России и числю себя в команде нашего Верховного главнокомандующего. Это все тот же путь, теперь "на гражданке", - добавил он.
Евгений Примаков занимался журналистикой более 20 лет. Для работы в СМИ взял себе псевдоним в честь отца – Евгений Сандро.
Евгений Примаков - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
Примаков назвал принявших решение об экстрадиции Бутягина тварями
18 марта, 15:59
 
РоссияЕвгений ПримаковВладимир ПутинИгорь ЧайкаФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)
 
 
