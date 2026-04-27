Президент Эстонии призвал готовиться к возобновлению контактов с Россией

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Президент Эстонии Алар Карис заявил, что Европе нужно уже сейчас готовиться к возобновлению контактов с Россией на период после завершения украинского конфликта, сообщает телерадиокомпания ERR со ссылкой на интервью Кариса финскому изданию Helsingin Sanomat.