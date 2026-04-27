Президент Эстонии призвал готовиться к возобновлению контактов с Россией

- Президент Эстонии Алар Карис заявил, что Европе нужно готовиться к возобновлению контактов с Россией.
- Он предлагает фокусироваться на завершении украинского конфликта уже сейчас, независимо от реальных сроков окончания боевых действий.
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Президент Эстонии Алар Карис заявил, что Европе нужно уже сейчас готовиться к возобновлению контактов с Россией на период после завершения украинского конфликта, сообщает телерадиокомпания ERR со ссылкой на интервью Кариса финскому изданию Helsingin Sanomat.
"Президент Алар Карис заявил в интервью изданию Helsingin Sanomat, что Европе следует готовиться к восстановлению контактов с Россией", - пишет ERR.
Как подчеркивают СМИ, пока эстонские политики обычно фокусируются на угрозе расширения украинского конфликта, Карис предлагает готовиться к его завершению уже сейчас, независимо от реальных сроков окончания боевых действий.
