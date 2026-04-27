В Польше признались, что используют Украину как полигон для испытаний - РИА Новости, 27.04.2026
17:19 27.04.2026
В Польше признались, что используют Украину как полигон для испытаний

© AP Photo / Alik KepliczФлаг Польши и НАТО на польском танке
Флаг Польши и НАТО на польском танке. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Польша использует Украину как полигон для испытаний собственных технологий, в том числе дронов, признал заместитель министра национальной обороны республики Цезари Томчик.
  • Он подчеркнул, что предприятия двух стран в последнее время стали активно сотрудничать в производстве дронов.
  • Министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш также подтвердил планы Варшавы по тестированию польских дронов на Украине.
ВАРШАВА, 27 апр — РИА Новости. Польша использует Украину как полигон для испытаний собственных технологий, в том числе дронов, признал заместитель министра национальной обороны республики Цезари Томчик.
Минобороны РФ сообщало, что европейские страны на фоне потерь ВСУ приняли решение нарастить производство и поставки беспилотников Украине для ударов по России. По данным ведомства, "украинские" и "совместные" предприятия по выпуску дронов и компонентов находятся в том числе в Польше, Великобритании, Германии, Дании и ряде других стран.
"Украина в настоящее время является уникальным испытательным полигоном из-за прямого контакта с иностранной армией", - цитирует Томчика агентство РАР.
Польский замминистра также подчеркнул, что предприятия двух стран в последнее время стали активно сотрудничать в производстве дронов.
"Наши ведомства работают над новыми видами оружия. Особенно нас интересует техника дронов и антидронные системы. Лучшим местом их для тестирования является зона эффективной проверки", - сказал он журналистам.
Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в свою очередь также подтвердил планы Варшавы по тестированию польских дронов на Украине.
Косиняк-Камыш добавил, что Польша заинтересована в том, чтобы тестирование техники проходило "в условиях, которые дают возможность их реальной проверки".
Специалист по таможенной информации сообщал РИА Новости по итогам анализа баз данных, что Украина может получать из Польши до 200 тысяч FPV-дронов в год.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
В миреУкраинаПольшаРоссияВладислав Косиняк-КамышСергей ЛавровВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
