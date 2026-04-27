Психолог рассказала, какая похвала поможет ребенку стать увереннее

Краткий пересказ от РИА ИИ Оценочная похвала вроде «молодец» или «умница» может сделать ребенка зависимым от чужого мнения.

Описательная похвала, отмечающая конкретные действия, помогает развить уверенность и самостоятельность.

Важно подбодрить ребенка, похвалить за усилия и старание, чтобы он не боялся ошибок и сложных заданий.

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Оценочная похвала вроде "молодец" или "умница" может сделать ребенка зависимым от чужого мнения, в то время как описательная, отмечающая конкретные действия, помогает развить уверенность и самостоятельность, рассказала "Парламентской газете" эксперт Минпросвещения, кандидат психологических наук Александра Кошелева.

"Один из главных инструментов воспитания - похвала. Благодаря ей маленький человек понимает, что он делает успешно, а чему еще нужно учиться. Но это палка о двух концах. Взрослому нужно найти такие слова, которые были бы не просто усладой для ушей, а поводом для развития", - сказано в материале.

Отмечается, что психолог назвала пять популярных видов похвалы и объяснила, какие из них помогут ребенку стать увереннее, а какие способны сделать его зависимым от чужого мнения.

Самый распространенный вариант, согласно публикации, - оценочная похвала "Молодец!", "Умница!", "Так держать!", и это наиболее простой и быстрый способ установить теплую эмоциональную связь с малышом, но у такого подхода есть и обратная сторона: когда человек постоянно слышит только общую оценку, он не понимает, что конкретно получилось у него хорошо, и постепенно начинает действовать не из интереса или желания освоить что-то новое, а ради очередного "молодец".

"Еще один способ сказать приятное - описательная похвала. Взрослому надо не оценивать, а отметить конкретные действия малыша. Например, фразу "Ты хорошо убрал комнату" лучше заменить на "Я вижу, что машинки стоят в гараже, а куклы сидят на полке. Теперь у нас есть место, чтобы поиграть в лото". Так ребенок сам делает вывод: он сделал правильно. Его самооценка будет строиться не на чужих словах, а на собственном понимании результата", - добавляется в материале.

Кроме того, рассказывается, что, если ребенок проиграл соревнование или не смог сразу решить задачу, его необходимо подбодрить, похвалить за усилия, старание и волю, и так ребенок усвоит, что близкие ценят не только его достижения, но и настойчивость, а это в свою очередь залог того, что он в будущем "не станет пасовать" перед трудностями, бояться ошибок и сложных заданий.

Подчеркивается, что искренняя благодарность сыну или дочке за его поступок - тоже своеобразный маяк во взрослую жизнь, ведь так они увидят, что их действия важны для окружающих, и благодаря этому формируются сочувствие, ответственность и умение замечать чужие потребности.

Пятым видом похвалы является невербальная похвала, на которую очень остро реагируют дети в возрасте от трех до пяти лет, ведь для них эмоции понятнее слов, но родителям и педагогам нужно особенно внимательно относиться к похвале за внешность и врожденные способности.