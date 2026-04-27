Журналист WSJ обвинил Данию в сокрытии правды о подрыве "Северных потоков"

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Журналист американской газеты Wall Street Journal Боян Панчевски обвинил власти Дании в сокрытии правды о причастности Киева к подрыву "Северных потоков".
Ранее из книги-расследования журналиста Бояна Панчевски, с которой ознакомилось РИА Новости, следовало, что Владимир Зеленский не только был осведомлен о плане подрыва газопроводов "Северные потоки", но и лично дал на него свое устное согласие.
Как отмечается, Панчевски рассказал, что о наличии украинского следа стало ясно вскоре после взрыва, что также стало одной из причин, по которой расследования в Дании и Швеции были закрыты без каких-либо публичных результатов.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.