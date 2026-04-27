Пенсионер из Керчи получил срок за призывы ударить по Красной Площади

13:30 27.04.2026
Пенсионер из Керчи получил шесть лет за призывы ударить по Красной Площади

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания Одинцовского городского суда
Статуя богини Фемиды у здания Одинцовского городского суда. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости. Пенсионер из Керчи получил шесть лет колонии за призывы ударить по Красной Площади во время проведения парада Победы в честь годовщины окончания Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба крымского управления ФСБ РФ.
"Южный окружной военный суд (город Ростов-на-Дону) признал жителя Керчи виновным в предъявленном обвинении и приговорил к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, мужчина 1962 года рождения, пенсионер Государственной пограничной службы Украины, опубликовал в Telegram-канале в открытом доступе текстовые комментарии, в которых призывал к совершению ударов посредством БПЛА по Красной Площади во время проведения парада Победы.
В пресс-службе подчеркнули, что житель Керчи осужден по статье 205.2 Уголовного кодекса РФ - за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности использованием интернета.
