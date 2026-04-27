Пискарев: европейские НКО готовят иноагентские СМИ к вмешательству в выборы

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Европейские НКО готовят иноагентские СМИ к активному вмешательству в предстоящие выборы в Госдуму и будут пытаться дискредитировать кандидатов-участников СВО, заявил председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев.
По словам Пискарева, комиссия зафиксировала активизацию преступной деятельности в данном направлении со стороны Запада и "прислуживающих ему бежавших за рубеж предателей".
"К активному вмешательству в выборы готовят и СМИ–иноагентов. Особое внимание будет уделено выборам в воссоединённых с Россией регионах, итоги которых попытаются объявить "нелегитимными". Кроме того, ожидаются попытки дискредитации кандидатов-участников СВО", - сказал Пискарев, слова которого приводятся в Telegram-канале комиссии.
Он уточнил, что Европейские НКО, признанные в РФ нежелательными организациями, в частности, ищут среди русскоязычных граждан готовых выступить в роли "электоральных экспертов", которым "анализировать ничего не придется", и на самом деле предстоит распространять заведомо ложную информацию о ходе избирательной кампании. По его словам, отдельных лиц они будут задействовать в незаконной агитационной деятельности, для совершения противоправных действий и провокаций на избирательных участках.
"Их грязные методы давно и хорошо нами изучены. Сформированная надёжная правовая база позволяет минимизировать соответствующие риски. Вместе с тем крайне важно не ослаблять бдительность. Наша общая задача - сделать всё необходимое, чтобы выборы в Госдуму IX созыва прошли честно, открыто и в полном соответствии с действующим законодательством", - заключил глава комиссии.