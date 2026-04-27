Рейтинг@Mail.ru
Пискарев: европейские НКО готовят иноагентские СМИ к вмешательству в выборы - РИА Новости, 27.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
 
16:50 27.04.2026
Пискарев: европейские НКО готовят иноагентские СМИ к вмешательству в выборы в ГД

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ | Перейти в медиабанкВасилий Пискарев
Василий Пискарев - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
Перейти в медиабанк
Василий Пискарев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Европейские НКО готовят СМИ-иноагентов к активному вмешательству в предстоящие выборы в Госдуму, заявил Василий Пискарев.
  • Он добавил, что ожидаются попытки дискредитации кандидатов-участников СВО и объявления итогов выборов в воссоединенных с Россией регионах "нелегитимными".
  • Европейские НКО, признанные в России нежелательными организациями, ищут людей для распространения заведомо ложной информации и совершения провокаций на избирательных участках.
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Европейские НКО готовят иноагентские СМИ к активному вмешательству в предстоящие выборы в Госдуму и будут пытаться дискредитировать кандидатов-участников СВО, заявил председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев.
По словам Пискарева, комиссия зафиксировала активизацию преступной деятельности в данном направлении со стороны Запада и "прислуживающих ему бежавших за рубеж предателей".
"К активному вмешательству в выборы готовят и СМИ–иноагентов. Особое внимание будет уделено выборам в воссоединённых с Россией регионах, итоги которых попытаются объявить "нелегитимными". Кроме того, ожидаются попытки дискредитации кандидатов-участников СВО", - сказал Пискарев, слова которого приводятся в Telegram-канале комиссии.
Он уточнил, что Европейские НКО, признанные в РФ нежелательными организациями, в частности, ищут среди русскоязычных граждан готовых выступить в роли "электоральных экспертов", которым "анализировать ничего не придется", и на самом деле предстоит распространять заведомо ложную информацию о ходе избирательной кампании. По его словам, отдельных лиц они будут задействовать в незаконной агитационной деятельности, для совершения противоправных действий и провокаций на избирательных участках.
"Их грязные методы давно и хорошо нами изучены. Сформированная надёжная правовая база позволяет минимизировать соответствующие риски. Вместе с тем крайне важно не ослаблять бдительность. Наша общая задача - сделать всё необходимое, чтобы выборы в Госдуму IX созыва прошли честно, открыто и в полном соответствии с действующим законодательством", - заключил глава комиссии.
Выборы в Государственную думуРоссияВасилий ПискаревГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала