Десятки людей пришли проститься с телеведущим Пимановым

- Десятки людей пришли проститься с телеведущим Алексеем Пимановым.
- Церемония проходит у Большого траурного зала Троекуровского кладбища.
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Друзья и коллеги собираются у Большого траурного зала Троекуровского кладбища на церемонию прощания с журналистом, телеведущим Алексеем Пимановым, передает корреспондент РИА Новости.
Двадцать третьего апреля стало известно, что Пиманов умер на 65-м году жизни. У него случился острый инфаркт.
Десятки людей несут цветы к Большому залу Троекуровского кладбища, чтобы проститься с Пимановым. Церемония прощания начнется в 12.00 мск.
Пиманов на протяжении десятилетий работал в медиаиндустрии, был автором и ведущим программы "Человек и закон" на Первом канале, а также президентом медиахолдинга "Красная звезда". При его участии созданы десятки документальных и художественных фильмов.