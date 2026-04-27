11:04 27.04.2026 (обновлено: 14:41 27.04.2026)
Десятки людей пришли проститься с телеведущим Пимановым

© РИА Новости / Илья Питалев | Церемония прощания с телеведущим Алексеем Пимановым в Москве
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Друзья и коллеги собираются у Большого траурного зала Троекуровского кладбища на церемонию прощания с журналистом, телеведущим Алексеем Пимановым, передает корреспондент РИА Новости.
Двадцать третьего апреля стало известно, что Пиманов умер на 65-м году жизни. У него случился острый инфаркт.
Десятки людей несут цветы к Большому залу Троекуровского кладбища, чтобы проститься с Пимановым. Церемония прощания начнется в 12.00 мск.
Пиманов на протяжении десятилетий работал в медиаиндустрии, был автором и ведущим программы "Человек и закон" на Первом канале, а также президентом медиахолдинга "Красная звезда". При его участии созданы десятки документальных и художественных фильмов.
 
