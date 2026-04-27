Россия готова оказать посреднические услуги для мира в Иране, заявил Песков
16:43 27.04.2026
Россия готова оказать посреднические услуги для мира в Иране, заявил Песков

Песков: РФ готова оказать посреднические услуги для мира на Ближнем Востоке

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 27.04.2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия готова оказать любые посреднические услуги для урегулирования конфликта вокруг Ирана, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
  • По его словам, Москва стремится к установлению гарантированного мира на Ближнем Востоке и предотвращению возврата к боевым действиям.
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Россия готова оказать любые посреднические услуги для урегулирования конфликта вокруг Ирана и установления гарантированного мира на Ближнем Востоке, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Россия готова предоставить любые добрые услуги, любые посреднические услуги, которые будут приемлемы для сторон. Мы будем готовы сделать всё, чтобы в итоге наступил мир, мир гарантированный, и чтобы не было возврата к боевым действиям", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, как Москва может помочь в будущих переговорах по иранскому урегулированию.
Песков: Москва убеждена, что возвращаться к боевым действиям в Иране нельзя
РоссияИранБлижний ВостокДмитрий ПесковВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
