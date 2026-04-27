Песков рассказал о роли парламентаризма в развитии России

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр – РИА Новости. Российский парламентаризм достаточно молодой, но прошел изрядный путь и играет чрезвычайную роль для развития страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы прошли изрядный путь. Наш парламент, который давно сформировался, и две палаты играют ту роль, которую они должны играть для развития нашей страны, и это чрезвычайно важно и, собственно, о значении этого как раз говорил президент", - сказал Песков журналистам "на полях" Совета законодателей при Федеральном Собрании РФ в понедельник.
Он подчеркнул, что парламентаризм в России достаточно молодой, и исполнение 120 лет его работы - чрезвычайно важная дата, 120 лет назад в России была создана двухпалатная система высших законодательных органов власти.