Военные примут меры в связи с атаками киевского режима, заявил Песков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что российские военные определяют меры в связи с попытками атак Киева.
- По его словам, определение источника и географии угрозы, а также выбор мер — прерогатива военных и специальных служб.
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Военные РФ определяют меры, которые необходимо принимать в связи с попытками атак Киева, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это прерогатива наших специальных служб, прежде всего, военных. Именно они определяют источник угрозы, определяют географию угрозы и определяют те меры, которые нужно принимать в этой связи", - сказал Песков журналистам.