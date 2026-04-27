20:01 27.04.2026 (обновлено: 20:43 27.04.2026)
Белоусов в Бишкеке провел переговоры с замминистра обороны Ирана

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Андрей Белоусов во время переговоров с замминистра обороны Ирана бригадным генералом Талаи-Ник Резой в Бишкеке
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов провел переговоры с заместителем министра обороны Ирана в Бишкеке.
  • Белоусов заявил о поддержке суверенитета и территориальной целостности Ирана и высказался за урегулирование конфликта дипломатическим путем.
  • Глава российского военного ведомства выразил уверенность в дальнейшей поддержке между Москвой и Тегераном.
БИШКЕК, 27 апр - РИА Новости. Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов в понедельник в Бишкеке провёл переговоры с заместителем министра обороны Исламской Республики Иран по стратегическому планированию бригадным генералом Талаи-Ник Резой.
"Мы выступаем за урегулирование конфликта исключительно дипломатическим путём. Поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Ирана. Желаю братскому иранскому народу, его вооружённым силам стойкости и мужества в преодолении всех стоящих перед страной угроз. Готовы делать всё возможное для разрешения данной ситуации", - сказал Белоусов.
Глава российского военного ведомства выразил уверенность, что Москва и Тегеран, как и прежде, будут поддерживать друг друга при любом развитии ситуации.
В свою очередь, иранский военачальник поблагодарил Андрея Белоусова за возможность встретиться и обсудить актуальные вопросы двустороннего взаимодействия.
