Белоусов в Бишкеке провел переговоры с замминистра обороны Ирана

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов провел переговоры с заместителем министра обороны Ирана в Бишкеке.
- Белоусов заявил о поддержке суверенитета и территориальной целостности Ирана и высказался за урегулирование конфликта дипломатическим путем.
- Глава российского военного ведомства выразил уверенность в дальнейшей поддержке между Москвой и Тегераном.
БИШКЕК, 27 апр - РИА Новости. Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов в понедельник в Бишкеке провёл переговоры с заместителем министра обороны Исламской Республики Иран по стратегическому планированию бригадным генералом Талаи-Ник Резой.
"Мы выступаем за урегулирование конфликта исключительно дипломатическим путём. Поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Ирана. Желаю братскому иранскому народу, его вооружённым силам стойкости и мужества в преодолении всех стоящих перед страной угроз. Готовы делать всё возможное для разрешения данной ситуации", - сказал Белоусов.
В свою очередь, иранский военачальник поблагодарил Андрея Белоусова за возможность встретиться и обсудить актуальные вопросы двустороннего взаимодействия.
Белоусов вручил ордена Мужества военнослужащим КНДР
26 апреля, 16:05