В Пензенской области женщина погибла при попытке разобрать разрушенный дом

САРАТОВ, 27 апр - РИА Новости. Жительница Пензенской области погибла при обрушении двухквартирного дома, нежилую часть которого она пыталась разобрать самостоятельно, сообщает региональное СУСК.

По данным ведомства, 24 апреля жительница станции Ардым Пензенского района решила самостоятельно разобрать разрушающуюся нежилую часть двухквартирного дома, в котором она проживала.

"При разборе на женщину обрушилась часть стены и кровли. От полученных телесных повреждений пострадавшая скончалась на месте происшествия", - говорится в сообщении СК в канале на платформе " Макс " в понедельник.

Погибшей было 43 года, добавили в СУСК. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

Позже в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что в доме, где жила женщина, шел ремонт. По предварительным данным, на нее обрушилась стена со строительными лесами, когда она полезла наверх. Чтобы достать ее из-под завалов, были вызваны экстренные службы.