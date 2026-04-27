В Пензенской области женщина погибла при попытке разобрать разрушенный дом - РИА Новости, 27.04.2026
18:12 27.04.2026 (обновлено: 19:36 27.04.2026)
В Пензенской области женщина погибла при попытке разобрать разрушенный дом

Сотрудники следственного комитета. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Жительница Пензенской области погибла при обрушении двухквартирного дома.
  • Женщина пыталась самостоятельно разобрать разрушающуюся нежилую часть дома, в котором проживала.
САРАТОВ, 27 апр - РИА Новости. Жительница Пензенской области погибла при обрушении двухквартирного дома, нежилую часть которого она пыталась разобрать самостоятельно, сообщает региональное СУСК.
По данным ведомства, 24 апреля жительница станции Ардым Пензенского района решила самостоятельно разобрать разрушающуюся нежилую часть двухквартирного дома, в котором она проживала.
В городе Арзамасе по факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
В Арзамасе девочка получила смертельное огнестрельное ранение
Вчера, 19:09
"При разборе на женщину обрушилась часть стены и кровли. От полученных телесных повреждений пострадавшая скончалась на месте происшествия", - говорится в сообщении СК в канале на платформе "Макс" в понедельник.
Погибшей было 43 года, добавили в СУСК. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.
Позже в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что в доме, где жила женщина, шел ремонт. По предварительным данным, на нее обрушилась стена со строительными лесами, когда она полезла наверх. Чтобы достать ее из-под завалов, были вызваны экстренные службы.
В свою очередь в ГБУ "Пензенский пожарно-спасательный центр" сообщили, что на станции Ардым произошло обрушение крыши частного дома и под завалами оказался человек. Спасатели на месте происшествия с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента деблокировали тело погибшей женщины и передали его представителям полиции.
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
В Москве мужчина открыл стрельбу из травматики на парковке ТЦ
Вчера, 17:41
 
