В Пензенской области женщина погибла при попытке разобрать разрушенный дом

САРАТОВ, 27 апр - РИА Новости. Жительница Пензенской области погибла при обрушении двухквартирного дома, нежилую часть которого она пыталась разобрать самостоятельно, сообщает региональное СУСК.
По данным ведомства, 24 апреля жительница станции Ардым Пензенского района решила самостоятельно разобрать разрушающуюся нежилую часть двухквартирного дома, в котором она проживала.
Погибшей было 43 года, добавили в СУСК. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.
Позже в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что в доме, где жила женщина, шел ремонт. По предварительным данным, на нее обрушилась стена со строительными лесами, когда она полезла наверх. Чтобы достать ее из-под завалов, были вызваны экстренные службы.
В свою очередь в ГБУ "Пензенский пожарно-спасательный центр" сообщили, что на станции Ардым произошло обрушение крыши частного дома и под завалами оказался человек. Спасатели на месте происшествия с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента деблокировали тело погибшей женщины и передали его представителям полиции.