Патрушев: Россия готова содействовать Египту в устранении угроз на море

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Россия готова совместно с Египтом принимать решительные меры для устранения террористических угроз на море, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.

