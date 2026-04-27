Патрушев: Россия готова содействовать Египту в устранении угроз на море

- Россия готова совместно с Египтом принимать решительные меры для устранения террористических угроз на море, заявил Николай Патрушев.
- Он отметил, что при прямой поддержке Запада на морских подступах к Суэцкому каналу создаются очаги напряженности.
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Россия готова совместно с Египтом принимать решительные меры для устранения террористических угроз на море, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.
В прошедшей в Каире беседе с советником президента Египта Фаизой Абульнагой Патрушев затронул темы стратегической стабильности в Мировом океане. При прямой поддержке Запада на морских подступах к Суэцкому каналу создаются очаги напряженности, отметил Патрушев.
"Готовы совместно с Египтом принимать решительные меры для устранения террористических угроз на море", - сказал Патрушев, слова которого приведены в сообщении.