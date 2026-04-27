Овчинский: площадку для строительства дома по реновации готовят в Перове

МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. В районе Перово на востоке Москвы строители начали готовить площадку, где появится дом по программе реновации, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Участок, где уже идут работы, находится на улице Плющева.

"Сейчас на территории идет снос старого здания, на месте которого построят современный односекционный дом площадью около 13,5 тысячи квадратных метров. Он рассчитан на 149 квартир площадью жилья почти восемь тысяч квадратных метров", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.

Рядом с местом, где появится новый жилой комплекс, находится станция МЦД "Перово". Поблизости еще есть школа, медучреждение, библиотека и парки, добавил министр.

В сообщении департамента градостроительной политики также отмечается, что на первом этаже новостройки будут помещения под магазины, заведения общепита, ПВЗ и сервисы. Во дворе разместят детскую площадку, зону для занятий спортом и пространство для отдыха. Кроме того, планируется построить подземную парковку.