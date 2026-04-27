Не менее семи судов прошло через Ормузский пролив за 24 часа, пишут СМИ

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Порядка семи судов за последние 24 часа прошли через Ормузский пролив, сообщает агентство Рейтер.
"Не менее семи судов - в основном сухогрузов - прошло через Ормузский пролив за последние 24 часа, что соответствует низкой активности последних дней", - передаёт агентство со ссылкой на данные отслеживания.
Так, среди них были суда, следующие из иракских портов, и одно сухогрузное судно из иранского порта, уточняет агентство со ссылкой на данные отслеживания судов Kpler и отдельный спутниковый анализ специалистов по аналитике данных Syn Max.