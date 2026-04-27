Россияне не готовы работать шесть дней в неделю, показал опрос

Краткий пересказ от РИА ИИ Двое из трех экономически активных россиян не готовы работать в режиме шестидневки, следует из исследования SuperJob.

Лишь 20% опрошенных выразили готовность трудиться 6 дней в неделю, если шестой рабочий день будет оплачен по стандартной ставке.

Мужчины демонстрируют большую лояльность к удлиненной рабочей неделе по сравнению с женщинами, а россияне с высшим образованием менее склонны к трудовым подвигам по сравнению с обладателями среднего профессионального образования.

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Двое из трех экономически активных россиян не готовы работать в режиме шестидневки, следует из исследования SuperJob, с которым ознакомилось РИА Новости.

Ранее миллиардер Олег Дерипаска в своем Telegram-канале предложил россиянам работать в режиме шестидневной рабочей недели.

SuperJob выяснил, что даже при 8-часовом графике 6-дневка для россиян неприемлема. Лишь 20% опрошенных выразили готовность трудиться 6 дней в неделю, если шестой рабочий день будет оплачен по стандартной ставке. 67% респондентов ответили категорическим отказом, ценя свои выходные выше предложенного заработка", - говорится в исследовании.

При этом мужчины демонстрируют большую лояльность к удлиненной рабочей неделе: 26% из них согласились бы на такие условия. Кроме того, чем старше сотрудники, тем меньше у них желания жертвовать отдыхом ради оплаты.

"Россияне с высшим образованием менее склонны к трудовым подвигам: доля согласных - 14% против 19% среди обладателей среднего профессионального образования", - отмечается в опросе.

Среди граждан, зарабатывающих до 100 тысяч рублей в месяц, готовность согласиться на увеличение трудовой нагрузки выразили 17%. А среди респондентов, чей ежемесячный доход превышает 150 тысяч рублей, идея шестидневки нашла отклик у 20%.