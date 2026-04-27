Рейтинг@Mail.ru
Россияне не готовы работать шесть дней в неделю, показал опрос - РИА Новости, 27.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:55 27.04.2026 (обновлено: 14:05 27.04.2026)
Россияне не готовы работать шесть дней в неделю, показал опрос

Опрос SuperJob: 2/3 россиян не готовы к шестидневному режиму работы

© Fotolia / ldprodОфисный работник за компьютером
Офисный работник за компьютером - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
© Fotolia / ldprod
Офисный работник за компьютером. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Двое из трех экономически активных россиян не готовы работать в режиме шестидневки, следует из исследования SuperJob.
  • Лишь 20% опрошенных выразили готовность трудиться 6 дней в неделю, если шестой рабочий день будет оплачен по стандартной ставке.
  • Мужчины демонстрируют большую лояльность к удлиненной рабочей неделе по сравнению с женщинами, а россияне с высшим образованием менее склонны к трудовым подвигам по сравнению с обладателями среднего профессионального образования.
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Двое из трех экономически активных россиян не готовы работать в режиме шестидневки, следует из исследования SuperJob, с которым ознакомилось РИА Новости.
Ранее миллиардер Олег Дерипаска в своем Telegram-канале предложил россиянам работать в режиме шестидневной рабочей недели.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.04.2026
Опрос ВЦИОМ показал, сколько россиян доверяют Путину
24 апреля, 12:33
"SuperJob выяснил, что даже при 8-часовом графике 6-дневка для россиян неприемлема. Лишь 20% опрошенных выразили готовность трудиться 6 дней в неделю, если шестой рабочий день будет оплачен по стандартной ставке. 67% респондентов ответили категорическим отказом, ценя свои выходные выше предложенного заработка", - говорится в исследовании.
При этом мужчины демонстрируют большую лояльность к удлиненной рабочей неделе: 26% из них согласились бы на такие условия. Кроме того, чем старше сотрудники, тем меньше у них желания жертвовать отдыхом ради оплаты.
"Россияне с высшим образованием менее склонны к трудовым подвигам: доля согласных - 14% против 19% среди обладателей среднего профессионального образования", - отмечается в опросе.
Среди граждан, зарабатывающих до 100 тысяч рублей в месяц, готовность согласиться на увеличение трудовой нагрузки выразили 17%. А среди респондентов, чей ежемесячный доход превышает 150 тысяч рублей, идея шестидневки нашла отклик у 20%.
Опрос был проведен среди экономически активного населения России старше 18 лет, работающего по графику 40-часовой пятидневной недели. Выборка проводилась среди 1600 респондентов.
Новорожденный в роддоме - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
ВЦИОМ назвал главные условия для рождения детей
23 апреля, 14:46
 
ОбществоРоссияОлег ДерипаскаSuperJob
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала