Более 600 жителей Московской области прошли бесплатный онкоскрининг

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Свыше 600 жителей Московской области прошли бесплатный онкоскрининг на дне открытых дверей в центрах амбулаторной онкологической помощи, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

Заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин назвал регулярное проведение дней открытых дверей в центрах амбулаторной онкологической помощи важной частью системной работы по раннему выявлению онкологических заболеваний. Чем раньше оно обнаружено, тем выше шансы пациента на выздоровление и сохранение качества жизни.

"Так, в прошедшую субботу бесплатный онкоскрининг прошли 603 человека. Из них у 24 были заподозрены патологии, все пациенты были направлены на более углубленную диагностику. Всего с начала года в ходе дней открытых дверей свое здоровье проверили свыше 2,9 тысячи человек", — цитирует пресс-служба Забелина.