Рейтинг@Mail.ru
Более 600 жителей Московской области прошли бесплатный онкоскрининг
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
16:38 27.04.2026
Более 600 жителей Московской области прошли бесплатный онкоскрининг

Врач-рентгенолог во время проведения обследования пациента
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Врач-рентгенолог во время проведения обследования пациента
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Свыше 600 жителей Московской области прошли бесплатный онкоскрининг на дне открытых дверей в центрах амбулаторной онкологической помощи, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
Заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин назвал регулярное проведение дней открытых дверей в центрах амбулаторной онкологической помощи важной частью системной работы по раннему выявлению онкологических заболеваний. Чем раньше оно обнаружено, тем выше шансы пациента на выздоровление и сохранение качества жизни.
"Так, в прошедшую субботу бесплатный онкоскрининг прошли 603 человека. Из них у 24 были заподозрены патологии, все пациенты были направлены на более углубленную диагностику. Всего с начала года в ходе дней открытых дверей свое здоровье проверили свыше 2,9 тысячи человек", — цитирует пресс-служба Забелина.
Все желающие могли получить консультацию врача-онколога, а также пройти диагностику новообразований кожи и скрининг для выявления рисков онкологических заболеваний дыхательных путей и желудочно-кишечного тракта. Для женщин были предусмотрены цитологическое исследование, маммография или ультразвуковое исследование молочных желез. Мужчины могли пройти ПСА-тестирование, направленное на оценку рисков развития рака предстательной железы.
 
Московская область (Подмосковье)РакЗдравоохранение
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала