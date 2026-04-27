В Калгари люди выстроились в очереди за бесплатной едой на фоне роста цен

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Тысячи человек выстроились в очереди в минувший выходные в канадском Калгари за бесплатной едой на фоне роста цен на продукты, сообщает телеканал Тысячи человек выстроились в очереди в минувший выходные в канадском Калгари за бесплатной едой на фоне роста цен на продукты, сообщает телеканал CTV

"Все больше людей обращаются за социальной поддержкой на фоне сохраняющихся высоких цен на базовые продукты. В Калгари холодным весенним днем тысячи выстроились в очереди за бесплатными продуктами от "Бесплатной кухни гуру Нанак", НПО, раздающей 80 тысяч фунтов картофеля и других товаров", - говорится в материале.

В видеосюжете показаны очереди ожидающих на холоде людей с сумками, чемоданами, тележками, ведрами.

"Стоимость продуктов питания фактически выросла вдвое", - рассказал телеканалу один из ожидающих Эван Годфри.

Волонтеры НПО говорят, что такой рост спроса на их помощь свидетельствует о росте проблем с доступностью питания.

"Для некоторых это просто совершенно необходимо. Для других это, может, и не совершенно необходимо, но это дает им некое пространство для маневра", - пояснила в сюжете волонтер Даршан Хунхун.