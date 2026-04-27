В Калгари люди выстроились в очереди за бесплатной едой на фоне роста цен

Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:24 27.04.2026 (обновлено: 13:27 27.04.2026)
CTV: в Калгари тысячи человек выстроились в очереди за едой на фоне роста цен

© CityNews
© CityNews
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Калгари тысячи человек выстроились в очереди за бесплатной едой.
  • Рост цен на продукты стал причиной обращения людей за социальной поддержкой.
  • Волонтеры отмечают увеличение спроса на их помощь, что указывает на проблемы с доступностью питания.
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Тысячи человек выстроились в очереди в минувший выходные в канадском Калгари за бесплатной едой на фоне роста цен на продукты, сообщает телеканал CTV.
"Все больше людей обращаются за социальной поддержкой на фоне сохраняющихся высоких цен на базовые продукты. В Калгари холодным весенним днем тысячи выстроились в очереди за бесплатными продуктами от "Бесплатной кухни гуру Нанак", НПО, раздающей 80 тысяч фунтов картофеля и других товаров", - говорится в материале.
В видеосюжете показаны очереди ожидающих на холоде людей с сумками, чемоданами, тележками, ведрами.
"Стоимость продуктов питания фактически выросла вдвое", - рассказал телеканалу один из ожидающих Эван Годфри.
Волонтеры НПО говорят, что такой рост спроса на их помощь свидетельствует о росте проблем с доступностью питания.
"Для некоторых это просто совершенно необходимо. Для других это, может, и не совершенно необходимо, но это дает им некое пространство для маневра", - пояснила в сюжете волонтер Даршан Хунхун.
При этом официальная статистика свидетельствует, что растут на 4,4% в годовом выражении, говорится в материале.
В миреКалгари
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала