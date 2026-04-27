- В Николаеве на юге Украины прогремел новый взрыв.
- Он произошел на фоне воздушной тревоги.
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Новый взрыв прогремел в городе Николаеве на юге Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
Ранее в понедельник телеканал уже сообщал о взрыве в городе.
"В Николаеве вновь был слышен взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в части Николаевской области звучит сигнал воздушной тревоги.