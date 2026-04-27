Цены на нефть могут взлететь до $200 из-за блокады Ирана, считает аналитик

ВАШИНГТОН, 27 апр - РИА Новости. Блокада морских портов Ирана может привести к росту цен на нефть до 200 долларов за баррель и спровоцировать продовольственный кризис в беднейших странах, включая африканские, заявил в интервью РИА Новости офицер Пентагона в отставке и военный аналитик Дэвид Пайн.

По его словам, полная блокада иранских портов почти неизбежно поднимет стоимость нефти как минимум до 150 долларов за баррель. При этом, отметил эксперт, дополнительным фактором риска может стать возможное решение движения "Ансар Аллах" (хуситов) вновь перекрыть международное судоходство в Красном море.

"Вероятно, (блокада - ред.) также спровоцирует хуситов на повторное введение блокады международного судоходства в Красном море, что может вызвать резкий скачок цен до 200 долларов за баррель", - сказал Пайн в разговоре с РИА Новости.

Аналитик также предупредил, что блокада иранских портов и перебои в районе Ормузского пролива могут ударить по поставкам удобрений и тем самым вызвать нехватку продовольствия в странах Африки . "Блокада также может вызвать мировой продовольственный кризис и рост голода в менее развитых странах Глобального Юга, например, в странах к югу от Сахары , из-за прекращения поставок удобрений", - отметил эксперт.

Пайн добавил, что в случае продолжения блокады США и их западные союзники в краткосрочной перспективе могут пострадать экономически сильнее, чем Иран . "Для Ирана эта война является экзистенциальной войной за независимость, тогда как для США и Израиля это война выбора - война империалистического захвата и агрессии", - подчеркнул аналитик.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.