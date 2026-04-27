Цена нефти Brent растет на фоне отмены переговоров США и Ирана
01:36 27.04.2026 (обновлено: 01:51 27.04.2026)
Цена нефти Brent растет до $101 за баррель из-за отмены переговоров США и Ирана

Добыча нефти. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мировые цены на нефть поднялись более чем на 2% после того, как второй раунд переговоров США и Ирана в Пакистане не состоялся.
  • Цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent выросла до 101,41 доллара за баррель.
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Мировые цены на нефть после открытия торгов растут на фоне несостоявшегося второго раунда переговоров США и Ирана в Пакистане, следует из данных торгов.
По состоянию на 01.19 мск, июльские фьючерсы на нефть марки Brentn росли на 2,30% относительно предыдущего закрытия – до 101,41 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI – на 2,15%, до 96,43 доллара.
В субботу президент США Дональд Трамп заявил, что отменил поездку делегации в Исламабад для переговоров с иранской стороной. Позднее в тот же день он выступил с утверждением, что Штаты получили новое предложение от Тегерана с более выгодными условиями. При этом в ИРИ изначально отрицали планы встретиться с американцами.
В свою очередь, президент Ирана Масуд Пезешкиан в разговоре с премьером Пакистана Шехбазом Шарифом заявил, что страна не будет участвовать в мирных переговорах в условиях давления, угроз или блокады судоходства.
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.04.2026
США не планируют продлевать временную лицензию на закупку российской нефти
25 апреля, 02:09
 
