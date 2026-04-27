Цена нефти Brent растет на фоне отмены переговоров США и Ирана

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Мировые цены на нефть после открытия торгов растут на фоне несостоявшегося второго раунда переговоров США и Ирана в Пакистане, следует из данных торгов.
В субботу президент США Дональд Трамп заявил, что отменил поездку делегации в Исламабад для переговоров с иранской стороной. Позднее в тот же день он выступил с утверждением, что Штаты получили новое предложение от Тегерана с более выгодными условиями. При этом в ИРИ изначально отрицали планы встретиться с американцами.
В свою очередь, президент Ирана Масуд Пезешкиан в разговоре с премьером Пакистана Шехбазом Шарифом заявил, что страна не будет участвовать в мирных переговорах в условиях давления, угроз или блокады судоходства.