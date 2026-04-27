Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:06 27.04.2026
В России началась короткая рабочая неделя

В России началась четырехдневная рабочая неделя

Мужчина работает за компьютером. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В России началась короткая рабочая неделя, которая продлится с 27 по 30 апреля.
  • Сокращение рабочей недели связано с тем, что День весны и труда в этом году выпадает на пятницу и будет выходным днем.
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Короткая рабочая неделя началась в России, она продлится всего четыре дня, с 27 по 30 апреля, следует из производственного календаря.
Согласно календарю, последняя рабочая неделя в апреле продлится всего четыре дня в связи с тем, что День весны и труда в этом году в России выпадает на пятницу. Соответственно, такой день при пятидневном графике работы будет выходным нерабочим днем.
Четырехдневная рабочая неделя до этого была в конце февраля, когда празднование Дня защитника Отечества выпало на понедельник, а также в марте, когда в стране отмечали Международный женский день.
ОбществоРоссияДень Победы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала