Краткий пересказ от РИА ИИ
- В России началась короткая рабочая неделя, которая продлится с 27 по 30 апреля.
- Сокращение рабочей недели связано с тем, что День весны и труда в этом году выпадает на пятницу и будет выходным днем.
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Короткая рабочая неделя началась в России, она продлится всего четыре дня, с 27 по 30 апреля, следует из производственного календаря.
Согласно календарю, последняя рабочая неделя в апреле продлится всего четыре дня в связи с тем, что День весны и труда в этом году в России выпадает на пятницу. Соответственно, такой день при пятидневном графике работы будет выходным нерабочим днем.
Четырехдневная рабочая неделя до этого была в конце февраля, когда празднование Дня защитника Отечества выпало на понедельник, а также в марте, когда в стране отмечали Международный женский день.
