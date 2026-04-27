НАТО может отменить ежегодные саммиты, пишут СМИ

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. НАТО рассматривает возможность отказа от практики проведения ежегодных саммитов, чтобы завышенные ожидания от них не мешали долгосрочному планированию, передает агентство Рейтер со ссылкой на информированные источники.
Частота проведения саммитов НАТО менялась на протяжении 77-летней истории альянса, но с 2021 года его лидеры встречались каждое лето и в этом году намерены собраться в столице Турции Анкаре 7 и 8 июля. Однако некоторые члены альянса настаивают на замедлении темпа, сообщили агентству высокопоставленный европейский чиновник и пять дипломатов из различных стран НАТО. Сторонники более редких встреч утверждают, что ежегодные саммиты создают давление и избыточное ожидание результатов, которое отвлекает от долгосрочного планирования.
"Лучше проводить меньше саммитов, чем плохие саммиты. У нас и так много работы, мы знаем, что нам нужно делать", - сказал один из дипломатов.
По словам другого собеседника агентства, саммит 2027 года, скорее всего, состоится осенью в Албании, при этом НАТО рассматривает возможность вообще не проводить саммит в 2028 году. Как отмечается, этот шаг позволит избежать потенциально напряженной встречи с президентом США Дональдом Трампом в последний год его пребывания в должности.
Другой источник сообщил, что ряд стран настаивают на проведении саммитов каждые два года. Уточняется при этом, что решение еще не принято: последнее слово останется за генеральным секретарем альянса Марком Рютте.