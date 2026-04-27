НАТО может отменить ежегодные саммиты, пишут СМИ

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. НАТО рассматривает возможность отказа от практики проведения ежегодных саммитов, чтобы завышенные ожидания от них не мешали долгосрочному планированию, передает агентство Рейтер со ссылкой на информированные источники.

"Лучше проводить меньше саммитов, чем плохие саммиты. У нас и так много работы, мы знаем, что нам нужно делать", - сказал один из дипломатов.