НАТО может отменить ежегодные саммиты, пишут СМИ

Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:47 27.04.2026
Reuters: НАТО рассматривает возможность отказа от проведения ежегодных саммитов

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • НАТО рассматривает возможность отказа от практики проведения ежегодных саммитов.
  • Некоторые члены альянса настаивают на замедлении темпа проведения саммитов, так как ежегодные встречи создают давление и завышенные ожидания, которые отвлекают от долгосрочного планирования.
  • Решение о частоте проведения саммитов еще не принято, последнее слово останется за генеральным секретарем альянса Марком Рютте.
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. НАТО рассматривает возможность отказа от практики проведения ежегодных саммитов, чтобы завышенные ожидания от них не мешали долгосрочному планированию, передает агентство Рейтер со ссылкой на информированные источники.
Частота проведения саммитов НАТО менялась на протяжении 77-летней истории альянса, но с 2021 года его лидеры встречались каждое лето и в этом году намерены собраться в столице Турции Анкаре 7 и 8 июля. Однако некоторые члены альянса настаивают на замедлении темпа, сообщили агентству высокопоставленный европейский чиновник и пять дипломатов из различных стран НАТО. Сторонники более редких встреч утверждают, что ежегодные саммиты создают давление и избыточное ожидание результатов, которое отвлекает от долгосрочного планирования.
"Лучше проводить меньше саммитов, чем плохие саммиты. У нас и так много работы, мы знаем, что нам нужно делать", - сказал один из дипломатов.
По словам другого собеседника агентства, саммит 2027 года, скорее всего, состоится осенью в Албании, при этом НАТО рассматривает возможность вообще не проводить саммит в 2028 году. Как отмечается, этот шаг позволит избежать потенциально напряженной встречи с президентом США Дональдом Трампом в последний год его пребывания в должности.
Другой источник сообщил, что ряд стран настаивают на проведении саммитов каждые два года. Уточняется при этом, что решение еще не принято: последнее слово останется за генеральным секретарем альянса Марком Рютте.
В миреТурцияАнкара (провинция)Дональд ТрампМарк РюттеАлбанияНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала