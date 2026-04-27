Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:28 27.04.2026
Работавший в "горячих точках" врач рассказал о важности позитивных мыслей

© iStock.com / Djordje KrsticМужчина со смартфоном возле компьютера
Мужчина со смартфоном возле компьютера - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
© iStock.com / Djordje Krstic
Мужчина со смартфоном возле компьютера. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОХА, 27 апр - РИА Новости, Юлия Троицкая. Постоянный стресс ослабляет иммунитет, крепкая иммунная система невозможна без позитивного мышления, которое нужно развивать в любых обстоятельствах, сказал РИА Новости побывавший с гуманитарными миссиями в "горячих точках" мира врач общей практики в системе госполиклиник Катара Марван аз-Зоуби.
"Соблюдение правильного режима питания, распорядка дня и физическая активность очень важны для поддержания крепкого иммунитета, но человек не сможет избежать болезней, если при всем этом постоянно нервничает и находится в стрессе, для укрепления иммунитета необходимо развивать позитивное мышление даже в наше непростое время", - отметил аз-Зоуби.
Он дал совет, как настроить себя на положительную волну даже в сложных жизненных обстоятельствах, способных вызывать стресс.
"Надо всегда помнить, что все происходящее в жизни имеет свое начало и конец. Поэтому надо обращать внимание на то, что любая "черная полоса" и проблемы не навсегда, они рано или поздно закончатся, и мысленно держаться за это, чтобы снизить уровень стресса и тревожности", - сказал доктор.
Катар
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала