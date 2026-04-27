Чем русские мужчины шокируют американцев

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Калифорнийский блогер Энтони Лопес, хорошо знакомый с российским бытом, сравнил мужчин двух стран. Что в поведении русских парней кажется американцам странным, а что вызывает искреннее восхищение?

Вождение как спорт

Первое, что бросается в глаза, — стиль вождения. Энтони отмечает : в США автомобиль — это про комфорт и соблюдение правил, в России — про скорость и соревновательный дух.

"Если вы будете в Америке, заметите: кто-то ждет на красный, потом зеленый несколько секунд — и никто не сигналит. А в России, СНГ, люди сразу сигналят", — отмечает блогер.

Американские водители ведут себя спокойнее. Ограничения скорости в целом соблюдаются. Причина — серьезные штрафы. Превышение на 15-25 км/ч — 50-300 долларов. Превышение на 30-50 км/ч — уже 400-700. Свыше 160 км/ч — арест, лишение прав.

Сделай сам или вызови мастера

Если в русском доме что-то ломается, первая реакция — починить самому. Саноборудование, электрика, мебель, бытовая техника. Вызов мастера — крайний вариант.

"С раннего возраста их учат пользоваться инструментами, строить простые конструкции и решать бытовые проблемы", — отмечает Энтони.

В США дома часто новые, квартиры съемные, ремонтом занимаются арендодатели или профессионалы. "Зачем тратить три-четыре часа на ремонт, если можно заплатить 200 долларов?" — удивляется блогер.

Роли в семье

"Для многих русских мужчин хорошая жена — это та, которая следит за порядком в доме, готовит еду, заботится о комфорте семьи. Готовка особенно важна", — продолжает Лопес.

В Штатах же семейный уклад за последние десятилетия сильно изменился. Бытовые обязанности давно перестали быть сугубо "женским делом", поэтому отсутствие домашнего ужина никого не удивляет. Чтобы не стоять у плиты, американцы привыкли заказывать готовую еду или питаться фастфудом практически ежедневно.

Быт принято делить пополам. Мужья наравне с женами стирают, убирают и занимаются детьми. Более того, если американец отказывается от домашних дел, в глазах общества он выглядит инфантильным и незрелым.

Персик и кокос

Когда русские приезжают в США, многие чувствуют растерянность. Американцы много улыбаются, легко идут на контакт, задают вопросы. Блогер объясняет через метафору: американцы — персики, русские — кокосы.

"Американцев с детства учат выглядеть дружелюбными, открытыми, — объясняет он. — Человек с серьезным или нейтральным выражением лица может восприниматься как неприятный, неприветливый или даже агрессивный".

В США за широкой улыбкой скрываются жесткие границы. Американцы берегут свой внутренний мир и не спешат впускать туда посторонних. Можно болтать за кофе каждое утро, но для них это будет лишь вежливый смол-ток, а не начало большой дружбы.

"Русские как кокосы. Снаружи оболочка твердая. Но внутри кокоса есть то, чего американцы часто не ожидают. Когда русский человек открывается, эмоции оказываются глубокими, верность сильной, дружба серьезной и настоящей", — делится опытом Лопес.

Честность против вежливости

Русские говорят прямо, американцы смягчают слова. "Представь, что у друга очень неудачная стрижка. В Америке мужчины часто говорят что-то приятное — например, ты выглядишь супер. Они понимают, что это неправда, но говорят так, чтобы не обидеть человека. В России друг скажет ровно то, что думает: ты выглядишь как картошка".

С детства американцев учат не говорить того, что может расстроить других. Вежливость считается важнее честности. Прямая критика воспринимается как опасная — она может создать неловкость, обидеть человека. В России дружба — про доверие. Сказать правду, даже неприятную, — значит укрепить связь.