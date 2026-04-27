Субъекты МСП получили более 175 тысяч услуг в самарском центре "Мой бизнес" - РИА Новости, 27.04.2026
18:00 27.04.2026
Субъекты МСП получили более 175 тысяч услуг в самарском центре "Мой бизнес"

Представители МСП получили свыше 175 тыс услуг в самарском центре "Мой бизнес"

© Фото : Мой бизнесРегиональный центр "Мой бизнес" Самарской области
Региональный центр Мой бизнес Самарской области - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
© Фото : Мой бизнес
Региональный центр "Мой бизнес" Самарской области
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Более 175 тысяч услуг получили предприниматели и самозанятые в центре "Мой бизнес" Самарской области за пять лет его работы, сообщает пресс-служба министерства экономического развития и инвестиций региона.
"Наша задача – помочь предпринимателям найти те решения, которые помогут им развиваться. За пять лет центр доказал свою эффективность, став ключевым звеном инфраструктуры поддержки малых и средних предприятий, деятельность регионального центра не раз отмечалась на федеральном уровне", – подчеркнул заместитель председателя правительства Самарской области-министр экономического развития и инвестиций региона Павел Финк, его слова приводит пресс-служба.
От лица губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева и правительства региона министр поздравил команду "Мой бизнес" с пятилетием, пожелал им новых успехов, а предпринимателям – динамичного развития и перспективных идей.
Региональный центр "Мой бизнес" начал работу в 2021 году. За пять лет деятельности учреждение оказало поддержку более чем 65 тысячам субъектов МСП. При содействии центра заключено 560 экспортных контрактов на общую сумму 25,35 миллиарда рублей, а финансовая поддержка помогла бизнесу привлечь на развитие 18,6 миллиарда рублей.
Особое место занимают 14 крупных региональных форумов, которые собрали вместе ведущих экспертов, представителей власти и бизнеса. В министерстве отметили, что форумы стали центром притяжения для тех, кто хочет быть в курсе актуальных тенденций, получить доступ к новым инструментам господдержки и наладить деловые связи.
В честь первого юбилея в Доме предпринимателя прошла насыщенная программа. Первую половину дня прошла в кругу предпринимателей. Своими историями поделились владельцы производств, социального и семейного бизнеса, креативных индустрий, а также предприниматели – участники специальной военной операции.
Участниками второй части программы стали партнеры, постоянные спикеры центра "Мой бизнес". Совместные проекты, мероприятия не только способствуют информированию предпринимательского сообщества, но и практическому обмену знаниями, что делает поддержку адресной и эффективной, отметили в министерстве.
Сегодня центр продолжает работу по нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика" и оказывает поддержку всем категориям бизнеса: как начинающим предпринимателям, так и устойчивым компаниям.
