В Москве усилился снегопад

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Снегопад, ослабевший днем в столице, усилился к вечеру понедельника, передает корреспондент РИА Новости.
Порывистый ветер кружит в воздухе большие снежные хлопья. На крышах и газонах образуется снежный покров, на дорогах и тротуарах - лужи.
В частности, крупные осадки в виде снега наблюдаются на севере столицы и в Новомосковском административном округе.
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в понедельник сообщил, что 73% от апрельской нормы осадков выпало в столице в понедельник.