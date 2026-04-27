В Москве представили "БРИКС Бал"

МОСКВА, 27 апр — пресс-служба оператора НИЦ КапиалИнфо. 24 июня в Москве состоится "БРИКС Бал" — ключевое культурное событие юбилейного года, приуроченное к 20-летию БРИКС. Концепция мероприятия была представлена в апреле. Организаторы назвали бал "возвращением традиций венской дипломатии на пять континентов" и анонсировали космическую тему вечера как метафору единой орбиты стран-участниц.

Культурная дипломатия: от Венского конгресса до орбиты БРИКС

Модератор Марина Нестеренко на мероприятии провела историческую параллель с "танцующим" Венским конгрессом 1814–1815 годов.

"Тогда самые важные решения принимались не только за карточными столами, но и на балах. Именно в танце, в светской беседе рождалось доверие, которое потом закреплялось подписями под договорами. Мы возрождаем эту традицию сегодня. Ноты стремительного вальса могут быть не хуже дипломатической ноты", — отметила Нестеренко.

Одной из ключевых смысловых осей "БРИКС Бала" стала космическая тема. Как подчеркнула модератор, речь идет не о декорациях и не о моде на звезды.

"Это не просто дань моде. И не только год юбилея первого полета человека в космос — хотя, безусловно, это победа не только СССР, но и всего человечества. Космос — это метафора. Метафора того, что страны БРИКС за эти 20 лет уже давно перестали быть просто соседями по планете. Мы — единая орбитальная станция, где у каждого есть своя роль, но общая цель: мир, развитие и сотрудничество", — уточнила она.

20 лет БРИКС: эстафета от Бразилии к Индии

Президент БРИКС Центра, председатель Бального комитета Висенте Барриентос рассказал, что в Бразилии говорят, чтобы узнать человека, нужно с ним поужинать, чтобы с ним договориться – нужно потанцевать.

"Если два века назад на Венском конгрессе бал служил "мягкой силой" для перекройки карты Европы, то сегодня, "БРИКС Бал" должен стать "мягкой силой" для формирования новой картины мира. Тогда танцевали, чтобы договариваться. Сегодня мы танцуем, потому что уже договорились — и хотим праздновать это двадцатилетие общего полета. Культурная дипломатия — это мягкая сила, которая работает тогда, когда жесткая сила молчит", — заключил спикер и пригласил всех на бал.

Скорость, которая позволяет не столкнуться, а закружиться в танце

Модератор провела прямую параллель между законами физики и дипломатии.

"Разные культуры, разные традиции, разные гравитации. Наша задача — найти ту самую скорость, ту самую гармонию, которая позволит им не столкнуться, а закружиться в едином танце. Так же, как спутники на орбите не сталкиваются, потому что у них единая логика движения", — указала Нестеренко.

Индийский бизнес и народная дипломатия

2026 год — это 20 лет со дня основания БРИКС. Бал проходит в год, когда председательство перешло от Бразилии к Индии. Это накладывает на организаторов особую ответственность. Президент "Индийского бизнес-альянса" Сэмми Котвани рассказал о роли делового сообщества в подготовке бала.

"Это совсем не про танцы. Мы видим поддержку нашей инициативы со стороны посольств всех стран-участниц. Убежден: страны БРИКС должны встречаться не только за столом переговоров, но и на паркете. Бал станет ежегодной традицией. Индия — один из ключевых партнеров России в БРИКС. Для индийского бизнеса бал — это уникальная нетворкинг-площадка. Наша диаспора уже активно участвует в подготовке: мы хотим показать Индию не только как экономическую силу, но и как великую культуру", — сообщил он.

Русская опера как культурный мост БРИКС

Режиссер "БРИКС Бала", президент Фонда русской культуры и искусства Полина Бахталина-Бертэн раскрыла художественную концепцию.

"Наша задача — соединить пять культур в одном действии. В программе вечера — сведение бразильской самбы, русского вальса и индийского традиционного танца. Арии прозвучат на языках стран БРИКС. Опера — это язык, понятный без перевода. Она придает мероприятию статус, соответствующий уровню БРИКС", — указала Бахталина-Бертэн.

Поддержку в отборе оперных артистов обеспечит национальная премия "Онегин", которая является ведущим экспертом в оперном искусстве страны. Ее генеральный директор Игорь Тарасов подтвердил, что экспертиза премии станет культурным мостом между оперными традициями России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР.

"Бал, как и опера, всегда ассоциируется с красотой и изысканностью. И это притягивает к себе людей. Замечательно то, что в эту орбиту включаются исполнители и гости из других стран. В странах БРИКС существуют традиции оперного искусства и связей коллегами из России. Русская оперная школа — лучшая в мире", — считает Тарасов.

Лица бала и благотворительная миссия

В нынешнее время, когда старые карты мира больше не работают, а новые еще не начерчены, когда страны спорят за орбиты влияния, люди все чаще чувствуют себя одинокими в переполненных городах.

"Со времен Петра Великого бал был не просто светскими вечеринками, а таким "царским нетворкингом". Бал — это старый, но вечно новый кодекс человеческого присутствия. Мы делаем мощнейшее мероприятие, которое объединит лидеров нового времени, которые будут создавать будущее, основанное на диалоге, на доверии, уважении, сотрудничестве. Это действительно историческое событие, которое формирует космическое пространство единения", — подчеркнула ведущая "БРИКС Бала", телеведущая, актриса Елена Решетникова.

Президент общественно полезного фонда "Верба" Вера Бабина объявила о благотворительной составляющей вечера.

"Танец и милосердие всегда были рядом. Бал становится по-настоящему значимым, когда за блеском света стоит чья-то спасенная жизнь или сбывшаяся мечта. Проект "Жизнь вопреки" это про людей, которые оказались в сложной жизненной ситуации, но смогли переломить себя и снова начать жить", — отметила Бабина.

Глобальный охват: как о бале узнает мир

О медиастратегии события рассказали приглашенные эксперты.

"Гранд бал БРИКС не просто событие. Это демонстрация, что люди из разных стран с разными культурами могут сотрудничать в благоприятной обстановке", — сообщил журналист Джон Дуган.

Издатель журнала "Молекула" Рустам Сатаев, отвечающий за коммуникацию с арабскими странами, добавил, что Россия должна выстроить мост с арабской аудиторией. Несмотря на давление на арабские страны, они настроены дружить с Россией.

"Россия страна многоконфессиональная и многонациональная. Как пример всему миру — все объединяются. Туризм растет семимильными шагами. "БРИКС Бал" должен быть услышан на арабском Востоке", — подчеркнул Сатаев.

Хореография легенды

За хореографию "БРИКС Бала" отвечает народный артист России, солист Большого театра, создатель "Имперского Русского Балета" Гедиминас Таранда.

Галактика БРИКС

В завершение мероприятия Нестеренко сказала, что две эпохи разделяют две сотни лет. Тогда, в Вене, танцевали, чтобы перекроить карту Европы. Сегодня в Москве танцуют потому, что новая карта мира уже складывается. Люди хотят, чтобы на ней было место не только экономикам и альянсам, но и культуре, мечте, человеческому теплу.

"Мы — единая орбитальная станция. У каждой страны своя роль, своя гравитация, своя орбита. Но дышим мы одним воздухом. И движемся к одной цели: миру, развитию и сотрудничеству. 24 июня на паркете "БРИКС Бала" зажгутся звезды — не те, что на небе, а те, что в каждом из нас. Звезды культур, которые 20 лет назад выбрали не конфронтацию, а диалог. Звезды дипломатов, бизнесменов, артистов, благотворителей — всех, кто верит, что танец может быть сильнее санкций, а улыбка — убедительнее ультиматума. И каждый гость в этот вечер почувствует себя первооткрывателем. Не новой планеты. Новой галактики, имя которой — БРИКС", — заключила Нестеренко.