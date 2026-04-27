Рейтинг@Mail.ru
В Москве снегопад может вызвать корректировки в расписании полетов
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:53 27.04.2026
В Москве снегопад может вызвать корректировки в расписании полетов

Минтранс: непогода в Москве может вызывать корректировки в расписании полетов

© РИА Новости / Кристина Соловьёва
Самолет Airbus A-320 в аэропорту Шереметьево
© РИА Новости / Кристина Соловьёва
Перейти в медиабанк
Самолет Airbus A-320 в аэропорту Шереметьево
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Снегопад в Москве может вызвать корректировки в расписании авиарейсов, не исключены отмены.
  • Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил о значительном количестве осадков и неблагоприятных погодных условиях.
  • Корректировки в расписании связаны с необходимостью очистки аэродромных сооружений и обработки самолетов противообледенительными жидкостями.
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Снегопад в Москве может вызвать корректировки в расписании авиарейсов, не исключены отмены, сообщили в министерстве транспорта России.
Ранее в понедельник ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал агентству, что в Москве за сутки выпала половина месячной нормы осадков. Он также сообщал, что в понедельник в столице возможна "рваная" метель и снежные шквалы с кратковременным ухудшением видимости до 600-1000 метров, не исключена "сухая" гроза, временами пройдет сильный мокрый снег и снег, ледяная крупа.
"Непростые метеоусловия (с тенденцией на ухудшение), ожидающиеся в течение пары дней в Москве и области, могут влиять на работу воздушного транспорта. Возможны корректировки в расписании полетов как на прилет, так и на вылет, не исключены отмены рейсов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что возможные корректировки связаны с необходимостью чистки спецтехникой взлетно-посадочных полос, перронов, рулежных дорожек, обработки воздушных судов противообледенительными жидкостями.
МоскваЕвгений ТишковецМинистерство транспорта РФ (Минтранс России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала