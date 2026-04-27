Синоптик рассказал, когда в Москве наладится погода

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Погода в Москве наладится ко 2 мая, станет солнечно и сухо, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Со второго мая инициатива в атмосфере станет переходить к скандинавскому антициклону и погода, наконец-то, наладится - станет солнечно и сухо. Ночью минус 1 - плюс 4, днем плюс 9 - плюс 14", - рассказал Тишковец.
Синоптик добавил, что 3 мая в темное время суток ожидается не ниже плюс 1 - плюс 6 , в дневные часы в столице потеплеет до плюс 14 - плюс 19. Температурные показатели вернутся в климатическое русло.