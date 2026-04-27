12:18 27.04.2026
В Москве задержали гендиректора горнопромышленной компании Кима

Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Москве задержали генерального директора горнопромышленной компании Антон Ким в рамках расследования уголовного дела.
  • Компания "ГМП", зарегистрированная в феврале 2024 года, занимается консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управления, а также добычей руд и песков драгоценных металлов.
  • С марта 2025 года на активы Кима наложен арест приставами главного межрегионального управления ФССП.
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Генеральный директор горнопромышленной компании Антон Ким задержан в Москве в рамках расследования уголовного дела, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Антон Ким задержан в рамках расследования уголовного дела", - сказал собеседник агентства.
Как следует из юридических документов, которые есть в распоряжении РИА Новости, компания Кима "ГМП" была зарегистрирована в феврале 2024 года, основной вид деятельности - "консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления", дополнительные - "добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы)" и "предоставление услуг в других областях добычи полезных ископаемых". Уставной капитал компании составляет 100 тысяч рублей.
В материалах приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости, указано, что с марта 2025 года на активы Кима наложен арест приставами главного межрегионального управления (ГМУ) ФССП, которое ведает особо важными исполнительными производствами.
