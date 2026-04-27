Ефимов: в районе Покровское-Стрешнево возвели семь детских садов и школ

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Семь детских садов и школ построили в районе Покровское-Стрешнево на западе Москвы за три года, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"В Покровском-Стрешневе активно развивается социальная инфраструктура. С 2023 года здесь возвели семь объектов образования на 3,2 тысячи мест. Сейчас ведется строительство детского сада и трех школ. Один из перспективных объектов – новый корпус Курчатовской школы, рассчитанный на 815 мест. Его строительная готовность составляет 75 процентов", - приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса.

В сообщении указывается, что на площадке нового корпуса Курчатовской школы специалисты уже завершили устройство фасада и кровли, сейчас они осуществляют внутреннюю отделку и благоустройство прилегающей территории. Кроме того, проходит обустройство террасы на кровле. Завершить строительство объекта планируют в сентябре, к началу нового учебного года.