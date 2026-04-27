Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:03 27.04.2026 (обновлено: 11:04 27.04.2026)
Ефимов: в районе Покровское-Стрешнево возвели семь детских садов и школ

Ефимов: за три года в Покровском-Стрешневе построили семь детских садов и школ

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Семь детских садов и школ построили в районе Покровское-Стрешнево на западе Москвы за три года, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"В Покровском-Стрешневе активно развивается социальная инфраструктура. С 2023 года здесь возвели семь объектов образования на 3,2 тысячи мест. Сейчас ведется строительство детского сада и трех школ. Один из перспективных объектов – новый корпус Курчатовской школы, рассчитанный на 815 мест. Его строительная готовность составляет 75 процентов", - приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса.
В сообщении указывается, что на площадке нового корпуса Курчатовской школы специалисты уже завершили устройство фасада и кровли, сейчас они осуществляют внутреннюю отделку и благоустройство прилегающей территории. Кроме того, проходит обустройство террасы на кровле. Завершить строительство объекта планируют в сентябре, к началу нового учебного года.
После завершения строительства школу, как и остальные образовательные объекты, строящиеся в районе, передадут городу, добавляется в пресс-релизе градостроительного комплекса.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что новый корпус Курчатовской школы начнет работу 1 сентября этого года.
 
МоскваГрадостроительный комплекс МосквыВладимир Ефимов (Правительство Москвы)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала