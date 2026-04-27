В Москве создали центр для координации комплектования войск БПЛА

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Специализированный центр на базе Московского энергетического института создан для координации работы по комплектованию войск беспилотных систем, он обеспечит методическую и аналитическую поддержку вузам, сообщили в Минобороны РФ.

Кроме того, в системе ведомственного ситуационного центра сформирована "витрина данных" с информационными материалами для использования вузами. Создана рабочая группа для выработки единых дополнительных мер поддержки студентов со стороны образовательных организаций.