09:35 27.04.2026
В Москве зафиксировали повреждения деревьев из-за непогоды

Снег в Москве
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Москве зафиксированы случаи повреждения деревьев из-за сильного ветра и налипания снега.
  • Комплекс столичного городского хозяйства призвал горожан быть осторожными и избегать нахождения под деревьями в непогоду.
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Случаи повреждения деревьев из-за сильного ветра и налипания снега зафиксированы в Москве в понедельник, сообщает столичный комплекс городского хозяйства.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что в понедельник в Москве возможна "рваная" метель и снежные шквалы с кратковременным ухудшением видимости до 600-1000 метров, не исключена "сухая" гроза, временами пройдет сильный мокрый снег и снег, ледяная крупа.
"Зафиксированы случаи повреждения деревьев из-за сильного ветра и налипания снега. Просим горожан воздержаться от пребывания на улице в непогоду. Если это невозможно - быть предельно внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - говорится в сообщении комплекса на платформе "Макс".
Подчеркивается, что при управлении личным транспортом необходимо строго соблюдать скоростной режим и дистанцию на дороге.
Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник
Вчера, 08:31
 
