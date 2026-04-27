Синоптик рассказал, когда в Москве закончится снегопад

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Снегопад в Москве будет постепенно ослабевать к вечеру понедельника, но сохранится и во вторник, улучшение погоды ожидается в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Снежное ненастье в столице будет постепенно ослабевать к сегодняшнему вечеру, но сохранится и в течение завтрашнего дня. Улучшение погоды ожидается только в среду", - сказал Леус.
Синоптик подчеркнул, что в среду также сойдет образовавшийся после непогоды снежный покров.