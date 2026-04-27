Синоптик рассказал о рекордно низком давлении в Москве

Краткий пересказ от РИА ИИ В Москве обновлен суточный рекорд низкого атмосферного давления.

По состоянию на 6 часов утра давление опустилось до 726,3 миллиметров ртутного столба, прежний рекорд 1971 года составлял 729,9 миллиметра.

Атмосферное давление вернется в норму только к середине дня среды.

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Суточный рекорд атмосферного давления обновлен в Москве, в понедельник утром показания барометров составили 726,3 миллиметра ртутного столба, прежний рекорд 1971 года составлял 729,9 миллиметра, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Как и ожидалось, сегодня в столице обновлен суточный рекорд низкого атмосферного давления. Уже сразу после полуночи показания барометров оказались ниже прежнего рекорда, который для 27 апреля составляет 729,9 миллиметров ртутного столба и установлен в 1971 году. Далее атмосферное давления продолжило понижаться и к 6 часам утра опустилось до 726,3 миллиметров ртутного столба", - написал Леус в своем Telegram-канале

Синоптик отметил, что такой показатель давления на более чем 20 единиц ниже нормальных значений.

"Так как показания барометров продолжают падать, точное значение нового рекорда мы узнаем ближе к окончанию сегодняшнего дня", - уточнил Леус.