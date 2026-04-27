Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:42 27.04.2026 (обновлено: 09:02 27.04.2026)
Синоптик рассказал о рекордно низком давлении в Москве

Леус: в Москве обновлен суточный рекорд атмосферного давления

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкСнег в Москве
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Москве обновлен суточный рекорд низкого атмосферного давления.
  • По состоянию на 6 часов утра давление опустилось до 726,3 миллиметров ртутного столба, прежний рекорд 1971 года составлял 729,9 миллиметра.
  • Атмосферное давление вернется в норму только к середине дня среды.
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Суточный рекорд атмосферного давления обновлен в Москве, в понедельник утром показания барометров составили 726,3 миллиметра ртутного столба, прежний рекорд 1971 года составлял 729,9 миллиметра, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Как и ожидалось, сегодня в столице обновлен суточный рекорд низкого атмосферного давления. Уже сразу после полуночи показания барометров оказались ниже прежнего рекорда, который для 27 апреля составляет 729,9 миллиметров ртутного столба и установлен в 1971 году. Далее атмосферное давления продолжило понижаться и к 6 часам утра опустилось до 726,3 миллиметров ртутного столба", - написал Леус в своем Telegram-канале.
Синоптик отметил, что такой показатель давления на более чем 20 единиц ниже нормальных значений.
"Так как показания барометров продолжают падать, точное значение нового рекорда мы узнаем ближе к окончанию сегодняшнего дня", - уточнил Леус.
Он добавил, что в норму атмосферное давление вернется лишь в середине дня среды.
Вчера, 07:12
 
МоскваМихаил Леус
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала