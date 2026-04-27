В Москве за сутки выпала половина месячной нормы осадков.

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. В Москве за один день выпала половина месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Половина месячной нормы осадков выпала в Москве за сутки. На опорной метеостанции ВДНХ за сутки в осадкомер попало 19 миллиметров небесной влаги, столько же на Балчуге, Бутово — 20 миллиметров, Тушино — 17 миллиметров", — рассказал он.

В Москве и Подмосковье с начала дня начался мощный снегопад, который валит деревья и налипает на провода. В столичном регионе объявили "оранжевый" уровень опасности , ожидается усиление осадков и шквалистый ветер. С задержками идут пригородные и дальние поезда.

В столице приостановили аренду электросамокатов и велосипедов. Также не получится арендовать автомобиль каршеринга с летней резиной. Москвичей призвали не парковать машины рядом с деревьями и не укрываться под ними.