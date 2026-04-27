07:12 27.04.2026 (обновлено: 09:44 27.04.2026)
В Москве за сутки выпала половина месячной нормы осадков

Тишковец: в Москве за день выпала половина месячной нормы осадков

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Москве за сутки выпала половина месячной нормы осадков.
  • Снегопад ослабнет к вечеру, но сохранится и во вторник. Погода улучшится лишь в среду.
  • В столичном регионе объявили "оранжевый" уровень опасности из-за сильного ветра и гололедицы.
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. В Москве за один день выпала половина месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Половина месячной нормы осадков выпала в Москве за сутки. На опорной метеостанции ВДНХ за сутки в осадкомер попало 19 миллиметров небесной влаги, столько же на Балчуге, Бутово — 20 миллиметров, Тушино — 17 миллиметров", — рассказал он.
Снег в Москве.

Снег в Москве

Снег в Москве.

Снег в Москве.

Снег в Москве

Снег в Москве.

Снег в Москве.

Снег в Москве

Снег в Москве.

Снег в Москве.

Снег в Москве

Снег в Москве.

В Москве и Подмосковье с начала дня начался мощный снегопад, который валит деревья и налипает на провода. В столичном регионе объявили "оранжевый" уровень опасности, ожидается усиление осадков и шквалистый ветер. С задержками идут пригородные и дальние поезда.
В столице приостановили аренду электросамокатов и велосипедов. Также не получится арендовать автомобиль каршеринга с летней резиной. Москвичей призвали не парковать машины рядом с деревьями и не укрываться под ними.
Как заявил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус, снегопад, начавшийся в столице в ночь на понедельник, ослабнет к вечеру, но сохранится и во вторник. Погода улучшится лишь в среду.
