Юристы на Украине, обещающие решить проблемы с ТЦК, оказываются мошенниками

КУРСК, 27 апр — РИА Новости. Украинский военнослужащий Николай Герман, попавший в плен, заявил РИА Новости, что около 90% адвокатов, предлагающих помощь в решении проблем с военкоматами, являются мошенниками, поскольку в условиях, когда закон и Конституция не работают, вытащить человека могут только связи и деньги.

"Я думаю, там 90% мошенников... Если это этап, например, самого военкомата, то человек, у которого есть связи, да, вытащит. Так можно же без адвоката это решить. Если у тебя есть связи и деньги. Точно так же и адвокат тебя вытащит", — рассказал Герман.

Он пояснил, что в реальности происходит иначе. Мобилизованного отправляют в учебный центр, и пока адвокат ищет решение проблемы, его клиент уже отправляется в подразделение. Когда адвокат приезжает в "учебку" и спрашивает, где его клиент, ему отвечают, что не знают и такой информации не предоставляют.

"Тебя отправили, ты уже в учебке, а адвокат там бегает. Ну а потом ты придешь в учебку: "Где мой клиент?" Они скажут: "А мы не знаем, он в каком-то взводе, в какой-то части? Мы такой информации не предоставляем"", — добавил пленный.

После этого человека отправляют в бригаду, где адвокату скажут то же самое. По убеждению Германа, адвокат вряд ли чем-то поможет, потому что закон не работает, не работает и Конституция.

"Мне кажется, адвокат вряд ли чем-то поможет, потому что закон не работает. Конституция не работает. Здесь человек, у которого есть связи, вот он и адвокат", — резюмировал Герман, добавив, что вопрос освобождения из военкомата решается через взятку.