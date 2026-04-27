04:04 27.04.2026
Юристы на Украине, обещающие решить проблемы с ТЦК, оказываются мошенниками

Сотрудник военкомата в Одессе
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Около 90% адвокатов, предлагающих помощь в решении проблем с военкоматами на Украине, являются мошенниками, по заявлению украинского военнослужащего Николая Германа, попавшего в плен.
  • По словам Германа, в условиях, когда закон и Конституция не работают, вопрос освобождения из военкомата решается через связи и деньги.
КУРСК, 27 апр — РИА Новости. Украинский военнослужащий Николай Герман, попавший в плен, заявил РИА Новости, что около 90% адвокатов, предлагающих помощь в решении проблем с военкоматами, являются мошенниками, поскольку в условиях, когда закон и Конституция не работают, вытащить человека могут только связи и деньги.
"Я думаю, там 90% мошенников... Если это этап, например, самого военкомата, то человек, у которого есть связи, да, вытащит. Так можно же без адвоката это решить. Если у тебя есть связи и деньги. Точно так же и адвокат тебя вытащит", — рассказал Герман.
Он пояснил, что в реальности происходит иначе. Мобилизованного отправляют в учебный центр, и пока адвокат ищет решение проблемы, его клиент уже отправляется в подразделение. Когда адвокат приезжает в "учебку" и спрашивает, где его клиент, ему отвечают, что не знают и такой информации не предоставляют.
"Тебя отправили, ты уже в учебке, а адвокат там бегает. Ну а потом ты придешь в учебку: "Где мой клиент?" Они скажут: "А мы не знаем, он в каком-то взводе, в какой-то части? Мы такой информации не предоставляем"", — добавил пленный.
После этого человека отправляют в бригаду, где адвокату скажут то же самое. По убеждению Германа, адвокат вряд ли чем-то поможет, потому что закон не работает, не работает и Конституция.
"Мне кажется, адвокат вряд ли чем-то поможет, потому что закон не работает. Конституция не работает. Здесь человек, у которого есть связи, вот он и адвокат", — резюмировал Герман, добавив, что вопрос освобождения из военкомата решается через взятку.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
