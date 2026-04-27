Минобороны предложило свести в перечень поддержку поступающих в войска БПС

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Все меры поддержки студентов, поступающих на службу в войска беспилотных систем, предложено обобщить в единый перечень, и разместить его в вузах, пунктах отбора на военную службу по контракту, военных комиссариатах, сообщило Минобороны РФ.