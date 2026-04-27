Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:17 27.04.2026 (обновлено: 10:25 27.04.2026)
Минобороны предложило свести в перечень поддержку поступающих в войска БПС

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа операторов БПЛА
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Боевая работа операторов БПЛА. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минобороны предложило обобщить в единый перечень все меры поддержки студентов, поступающих на службу в войска беспилотных систем.
  • Перечень планируется разместить в вузах, пунктах отбора на военную службу по контракту, военных комиссариатах и на сайте Минобороны России.
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Все меры поддержки студентов, поступающих на службу в войска беспилотных систем, предложено обобщить в единый перечень, и разместить его в вузах, пунктах отбора на военную службу по контракту, военных комиссариатах, сообщило Минобороны РФ.
Ранее ведомство сообщило, что в министерстве обороны РФ состоялось межведомственное совещание с участием представителей Минобрнауки России, Минпросвещения, руководителей вузов и общеобразовательных организаций. Основной темой стали принципы и условия набора студентов в войска беспилотных систем, а также меры их социальной поддержки. Подчеркивалось, что контракт с гражданами, поступающими в войска беспилотных систем, заключается на принципе добровольности, какое-либо принуждение к подписанию контракта исключено.
"(Заместитель министра обороны России - начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал армии - ред.) Виктор Горемыкин предложил обобщить в единый перечень все меры поддержки студентов, поступающих на службу в войска беспилотных систем, - как предоставляемые министерством обороны, так и реализуемые Минобрнауки России, Минпросвещения и непосредственно вузами, а также разместить данный перечень в вузах, пунктах отбора на военную службу по контракту, военных комиссариатах и на сайте Минобороны России", - говорится в сообщении оборонного ведомства.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
Вчера, 10:11
 
РоссияВиктор ГоремыкинМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала