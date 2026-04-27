В Минцифры рассказали, зачем сервисы ограничивают доступ с включенным VPN
11:56 27.04.2026 (обновлено: 12:05 27.04.2026)
В Минцифры рассказали, зачем сервисы ограничивают доступ с включенным VPN

Девушка с телефоном в лучах закатного солнца. Архивное фото
  • Большинство российских сервисов ограничивают доступ с включенным VPN для безопасности данных.
  • VPN не всегда обеспечивают защиту конфиденциальности и персональных данных, их часто используют злоумышленники.
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Большинство российских сервисов ограничивают доступ с включенным VPN для безопасности данных, сообщает Минцифры.
"Большинство российских сервисов ограничивают доступ пользователей с включенным VPN", - говорится в сообщении ведомства в канале на платформе "Макс".
Отмечается, что это делается для безопасности данных, которые пользователи вводят на площадках и на различных сайтах. Особенно это касается государственных сервисов, где хранятся данные россиян.
"Большинство VPN не обеспечивают защиту конфиденциальности и персональных данных и их часто используют злоумышленники для перехвата трафика и информации", - добавили в Минцифры.
В ведомстве напомнили, что если пользователь не использует VPN, но все равно видит соответствующее предупреждение на сайтах или в приложениях, ему необходимо обратиться в службу поддержки этих ресурсов.
Так, на "Госуслугах" в ближайшее время появится специальная кнопка, позволяющая пожаловаться на просьбу "Выключить VPN", когда он не используется.
