В Минцифры рассказали, зачем сервисы ограничивают доступ с включенным VPN

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Большинство российских сервисов ограничивают доступ с включенным VPN для безопасности данных, сообщает Минцифры.

"Большинство российских сервисов ограничивают доступ пользователей с включенным VPN", - говорится в сообщении ведомства в канале на платформе " Макс ".

Отмечается, что это делается для безопасности данных, которые пользователи вводят на площадках и на различных сайтах. Особенно это касается государственных сервисов, где хранятся данные россиян.

"Большинство VPN не обеспечивают защиту конфиденциальности и персональных данных и их часто используют злоумышленники для перехвата трафика и информации", - добавили в Минцифры.

В ведомстве напомнили, что если пользователь не использует VPN, но все равно видит соответствующее предупреждение на сайтах или в приложениях, ему необходимо обратиться в службу поддержки этих ресурсов.