Рейтинг@Mail.ru
Минфин предложил упростить списание задолженности регионов - РИА Новости, 27.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:49 27.04.2026
Минфин предложил упростить списание задолженности регионов

Силуанов: Минфин предлагает упростить списание задолженности регионов

© РИА Новости / Владимир Баранов
Табличка на здании Министерства финансов РФ - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
© РИА Новости / Владимир Баранов
Перейти в медиабанк
Табличка на здании Министерства финансов РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минфин предлагает упростить списание задолженности регионов по ранее произведенным расходам.
  • Антон Силуанов заявил о готовности расширить механизм списания задолженности и установить единые сроки.
  • До 1 июня предлагается списывать расходы за предыдущий, 2025 год, то есть накопленные расходы на инфраструктуру.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр - РИА Новости. Минфин РФ предлагает упростить списание задолженности регионов по ранее произведенным расходам, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Учитывая практику списания задолженности, предлагается рассмотреть ряд мер по облегчению механизма списания по ранее произведенным расходам. Мы слышали регионы, которые говорят, что ранее предоставили, вначале вложили деньги в инфраструктуру, в том числе в институты развития, сегодня это не засчитывается", - сказал он на заседании президиума Совета законодателей РФ.
Минфин РФ готов расширить такой механизм, подчеркнул Силуанов.
"Мы готовы идти по расширению и установлению единых сроков списания задолженности, поскольку у нас сегодня есть разные сроки. До 1 июня предлагается списывать... по расходам за предыдущий, 2025 год, то есть все эти накопленные расходы на инфраструктуру мы будем принимать до июня текущего года", - отметил министр.
ОбществоРоссияАнтон СилуановМинистерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала